LÉGER, Gérard



À Laval, le 4 mai 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Gérard Léger, époux de Madame Claudette Woodward.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Yves et Julie (Philippe Trudel), ses petits-enfants Ariane et Élodie Léger-Dallaire, ses soeurs, son frère, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Un don à la Fondation de l'Hôpital de la Cité-de-la-Santé serait apprécié en sa mémoire.Il n'y aura aucune exposition, selon la volonté de Monsieur Gérard.