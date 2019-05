BEAULIEU, Roger



À Montréal est décédé le 1er mai 2019, à l'âge de 76 ans, Monsieur Roger Beaulieu, époux de Madame Danielle Jean.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Guy, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux amis.La famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie,3955 ch. de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurentle vendredi 10 mai de 19h à 21h et le samedi 11 mai de 12h à 15h. Les funérailles suivront à 15h en la chapelle du complexe.