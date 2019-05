LAHAISE, Christian



Le 3 mai 2019, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Christian Lahaise, époux de madame Marie-Pierre Leduc.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Maude et Carl-Antoine, son père Charles, son frère Pierre et ses soeurs Hélène et Josée. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle samedi 11 mai 2019 dès 13h. Une liturgie de la Parole suivra à 15h au salon.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Maison Source-Bleue.