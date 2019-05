PERRON, l'abbé André



Au Lac Brome, le 11 avril 2019 est décédé André Perron, fils de J. Eugène Perron et de Julienne Julien.Il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs, Marie-Josèphe Dagenais, Jean-Guy Perron, Francine Perron Ducros, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église des Saints-Anges (1400, St-Joseph, Lachine) le vendredi 10 mai dès 12h30. Les funérailles suivront à 13h30. L'inhumation se fera au Cimetière St-Timothée de Salaberry-de-Valleyfield.J.J. CARDINALwww.jjcardinal.ca 514-639-1511