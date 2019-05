Agressée par un gynécologue: elle raconte sa vulnérabilité

Une des femmes qui aurait été agressée sexuellement par un gynécologue montréalais a émotivement témoigné à la cour de toute la vulnérabilité qu’elle a ressenti lors de l’examen qui aurait mal tourné, alors qu’elle n’avait que 19 ans.

« Je ne me sentais vraiment pas bien, j’avais peur de sa réaction si je lui demandais ce qu’il faisait, je ne savais pas quoi faire », a expliqué la victime alléguée de Kamal Maraghi, ce mercredi au palais de justice de Montréal.

Maraghi, 77 ans, est un ancien gynécologue qui aurait profité agressé sexuellement trois patientes lors d’examens médicaux. Les événements se seraient déroulés en 1990, 2006 et 2008.

Il y a deux ans, le Collège des médecins l’avait radié à vie pour son comportement « indigne », et il fait maintenant face à la justice au criminel.

Long « examen »

La première plaignante appelée à témoigner a expliqué à la cour qu’en 2008, sa médecin de famille l’avait référée à Maraghi pour subir des examens. Au début, tout se passait normalement, mais un moment, Maraghi aurait commencé à faire des « mouvements de va-et-vient » à l’intérieur de la cavité vaginale de la patiente, en plus d’autres gestes déplacés.

« Je crois que ça a duré entre cinq et 10 minutes, mais moi, ça m’a semblé être une éternité », a expliqué la femme dont l’identité est protégée par le tribunal.

Et pendant ce moment, Maraghi aurait posé des questions extrêmement intimes sur les goûts sexuels de la patiente.

« Je n’étais pas sûre que c’était correct, mais je me disais que c’était un docteur, qu’il savait ce qu’il faisait », a-t-elle expliqué à la cour avec par moment une certaine gêne, compte tenu du nombre de détails intime qu’elle a dû révéler.

À un moment durant le témoignage, la femme a semblé ébranlée lorsqu’elle s’est fait poser des questions sur les conséquences des gestes, au point que le juge Christian Tremblay à dû la rassurer.

« Essayez d’être aussi à l’aise que possible dans les circonstances, nous comprenons que ce n’est pas évident, mais c’est au cœur [du litige] », a dit avec empathie le magistrat.

L’examen médical se serait terminé par une invitation de Maraghi à prendre un autre rendez-vous, mais « en fin de journée pour avoir plus de temps ».

« Je ne l’ai pas fait, parce que dans ma tête, c’était sûr que je ne retournerais jamais là », a expliqué la plaignante.

Plainte découragée

Après la visite gynécologique, la femme affirme avoir été ébranlée. Elle a rapidement porté plainte au Collège des médecins puis à la police, mais elle se serait fait prévenir par les autorités que son dossier ne serait pas facile à traiter.

« Je me suis fait dire [par la police] que ce serait difficile parce que ce sera ma parole contre la sienne », a-t-elle expliqué en expliquant qu’à cause de cela et parce qu’elle était enceinte, elle a finalement décidé de ne pas aller de l’avant, afin de laisser cette expérience négative derrière elle.

Mais tout a changé plusieurs années plus tard, quand le Collège des médecins l’a recontactée avec des faits nouveaux : deux autres plaignantes s’étaient manifestées.

La femme a donc décidé de repartir sa plainte, qui a mené à la radiation à vie du gynécologue, ainsi que des accusations criminelles.

« J’avais repris confiance dans le système », a-t-elle dit.

Le procès de Maraghi est prévu pour huit jours, mais il pourrait s’étirer. L’accusé est représenté par le criminaliste Pierre Poupart, tandis que le procureur Jérôme Laflamme officie pour la Couronne.