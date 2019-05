JASMIN, Nicole (née Marquis)



À l'Hôpital de Valleyfield, le 13 avril 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Nicole Marquis, épouse de feu monsieur Raymond Jasmin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Stephane (Nadine), Patrice (Kelly), Dominique (Carla) et Chantal, ses petits-enfants Nathan, Amélia et Harper, ses frères Jacques, Pierre et Daniel, ses belles-soeurs Huguette et Ginette ainsi que parents et amis.Les funérailles auront lieu le lundi 13 mai 2019 à 11h en l'église Sainte-Geneviève de Pierrefonds (16037 boul. Gouin O., Sainte-Geneviève). La famille recevra les condoléances à l'église dès 10h.www.maisonfuneraireroussin.com