HÉBRARD, Andrée Claire

(née Bédard)



C'est avec une profonde tristesse que nous vous apprenons le décès de Mme Andrée Bédard, décédée le 27 avril 2019, à Dorval, à l'âge de 81 ans.Prédécédée par son époux feu Raymond Hébrard, elle laisse dans le deuil ses enfants Louise et Julie (Robert Yamamoto) et ses petits-enfants Matthieu, Brandon, Melissa, Dylan, Melanie et Ryan.La famille recevra les condoléances à la :560 CH. BORD-DU-LAC, DORVAL514-631-1511, www.jjcardinal.cavendredi le 10 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu en l'église La Présentation-de-la-Sainte-Vierge (665 av. de l'Église, Dorval) samedi le 11 mai à 14h.Au lieu de fleurs, un don à l'Association Canadienne du Diabète serait apprécié. (