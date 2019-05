POUDRIER, Gilles



Le 1er mai 2019 à Mont-Rolland, à l'âge de 72 ans, est décédé Gilles Poudrier, époux de Rachel Ouellette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Éric (Chantal) et ses deux petits-enfants Charles-Émile et Simone, autres parents et amis.Pour lui rendre hommage, la famille vous recevra à Val-Morin, au Théâtre du Marais, le samedi 11 mai de 13h à 17h.