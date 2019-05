MANDEVILLE, Raymonde

(née Ruffet)



Raymonde Mandeville, une mère et grand-mère exceptionnelle, nous a quittés le 27 avril 2019 à l'âge de 86 ans. Elle fut, pendant 47 belles années, propriétaire de la légendaire Ferronnerie Mandeville à St-Bruno-de-Montarville, institution qu'elle avait fondée avec son mari, feu Réal Mandeville.Raymonde laisse dans le deuil ses quatre enfants Manon (Daniel Croteau), Lucie, Benoit et Éric, ses petits-enfants Marie-Philippe, Éliane, Jérémi, Anne-Lucie et Rose, sa soeur Yolande Ruffet ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bougie, 1559 rue Montarville, St-Bruno-de-Montarville,le vendredi 10 mai (10h à 12h; 14h à 17h; 19h à 21h) ainsi que le samedi 11 mai (9h à 13h30).Les funérailles auront lieu le samedi 11 mai à 14h à l'église catholique de St-Bruno-de-Montarville.Un don à Société Alzheimer Rive-Sud (450-442-3333), en spécifiant que le don vise à mieux comprendre la maladie à corps de Lewy et à soutenir les personnes qui en souffrent et leur famille, ainsi qu'à la Maison Source Bleue (maisonsourcebleue.ca) serait grandement apprécié.