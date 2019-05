TURGEON (née MANSEAU)

Thérèse



À Montréal, le 4 mai 2019, à l'âge de 92 ans, est décédée Mme Thérèse Manseau épouse de feu Jean-Paul Turgeon.Elle laisse deuil son fils Gilbert, ses frères et soeurs: Pierre, Pauline, Nicole et Guy ainsi que ceux et celles qui l'ont précédée feu Rita, Lucille, Mariette et Claude, ses neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le vendredi 10 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h. Une cérémonie aura lieu à 20h au même endroit.Au lieu de fleurs un don à l'Institut de cardiologie de Montréal serait apprécié.