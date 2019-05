Cindy Cournoyer lance un message inspirant sur son métier d'influenceuse

Cindy Cournoyer tenait à adresser un message à ses abonnés concernant le métier d’influenceuse et de créatrice de contenu, qu’elle a décidé d'exercer à temps plein.

Le fait est qu'il y a toujours beaucoup de préjugés envers ce métier, et Cindy tenait à remettre les pendules à l’heure.

«J’étais au secondaire, et je faisais mes maths + sciences fortes juste pour dire que “je m’ouvrais le plus de portes possible” pour mon avenir, comme y disent. J’ai commencé mon sci. nat. au cégep parce que je voulais faire un programme universitaire, disons, admiré pour la société, pour ainsi faire en sorte que mon entourage soit fier de mon parcours. Puis, quelques études universitaires plus tard, j’ai tout lâché pour sauter à pieds joints comme “influenceur”, parce que l’opportunité de créer et voyager était là.»

Si Cindy admet qu’elle adore son emploi, elle trouve difficile d’avoir à justifier son occupation auprès des autres, qui ne comprennent pas nécessairement qu’être influenceur ne consiste pas seulement à «prendre de belles photos Instagram et récolter des “likes”».

«J’avais beau être la PLUS heureuse du monde à faire ce que je faisais, c’était pas être psychologue ou avocate, voyons. C’était “juste” faire des photos pis récolter des “likes” (sarcasme). Ça me gênait tellement d’expliquer aux cousins à mon chum, à mes beaux-parents ou encore à mes vieilles amies pourquoi ça me drivait autant de faire ce que je faisais, être créatrice de contenus.»

C'est donc pour démystifier tous ces préjugés et remettre les pendules à l'heure que Cindy a adressé un message à ses abonnés, les priant de faire ce qu'ils aiment vraiment et de ne pas se laisser influencer par les commentaires parfois négatifs qui peuvent blesser. Lisez son message en entier juste en bas!

