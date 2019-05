LARIVIÈRE, Fernand



Autrefois de Terrebonne, est décédé à Québec, Fernand Larivière.Les funérailles seront célébrées le jeudi 16 mai 2019, en l'église Bienheureuse Marie-Anne Blondin de Terrebonne, sise au 4080, boul. de la Pinière, Terrebonne (Qc) J6X 2T1. La famille recevra les condoléances à compter de 18h30 et la célébration débutera à 19h30, laquelle sera présidée par le Père Luc Chartrand o.p.Outre son épouse Lucille Quevillon, il laisse dans le deuil ses enfants : feu Claude (Yvette Blanchette) et Mario (Céline Lachance); ses petits-enfants : Marianne et Valérie; son frère Claude (Jacqueline Vaillancourt); ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s.Remerciements au personnel de L'Hôpital Saint-Sacrement de Québec Aile P (2e 3e).La famille demande de ne pas envoyer de fleurs et propose de les aider à perpétuer la mémoire de Fernand en faisant un don à la Fondation Gérard Warenghem pour le projet humanitaire au Gabon. Libeller votre chèque au nom de la fondation et le poster à l'adresse suivante : CP 31008, BP Place Laurier, Québec (QC) G1V 4W6. Un reçu d'impôt sera émis pour tout don de 20 $ et plus. Merci.Télécopieur : 418 688-2414www.coopfuneraire2rives.com