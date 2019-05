BOUTIN, Lucie



Nous avons le regret de vous informer du décès de Mme Lucie Boutin, fille de feu Germaine Coghlan et feu Paul-André Boutin, survenu le 27 mars 2019 à St-Jérôme.Elle laisse dans le deuil son fils Martin, ses soeurs Jocelyne, Lise et Julie, ses frères Pierre et Jules ainsi que ses petits-enfants Mathieu et Kamy, neveux et nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 11 mai 2019 à 11h, à l'église Ste-Rose-de-Lima au 219 boul. Ste-Rose à Laval.