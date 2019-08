Disney annonce les prochains «Star Wars»

Fans de Star Wars, Disney ne vous lâchera pas pour encore plusieurs années. La compagnie a dévoilé les ajustements apportés à son horaire de films, repoussant certains titres et confirmant quelques dates, dont celles des prochains films de la franchise Star Wars.

La pause de Star Wars, après The Rise of Skywalker, qui sort en décembre 2019, ne sera pas trop longue; le prochain film est prévu pour le 16 décembre 2022. Mais, ce n’est pas tout! Il y en a un deuxième de prévu pour le 20 décembre 2024 et même un troisième le 18 décembre 2026.