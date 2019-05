Disparition mystérieuse d’un homme de Saint-Amable

Un citoyen de Saint-Amable, en Montérégie, a disparu lundi après avoir pris soin de passer par une succursale des caisses Desjardins, avant de s’engouffrer dans le métro à Longueuil pour ne plus être revu.

Serge Bourque, un homme de 56 ans, s’est d’abord rendu à la caisse Desjardins de Saint-Amable avec sa voiture à 18h30, effectuant un retrait sur place. Puis, l’homme s’est rendu à Longueuil, a abandonné sa voiture dans un stationnement et est entré dans le métro, pour partir en direction de Montréal, a exposé la Régie de police Richelieu–Saint-Laurent.

COURTOISIE/RÉGIE DE POLICE RICHELIEU-SAINT-LAURENT

«Il n’a pas été revu depuis et sa famille est sans nouvelle. Ceci n’étant pas dans ses habitudes, nous avons des raisons de craindre pour sa sécurité», a exprimé la police, qui croit que l’homme pourrait se trouver dans la région de Sainte-Agathe-des-Monts.

M. Bourque a la peau blanche, mesure 1,8 m (6 pi) et pèse 91 kg (200 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns et s’exprime en français. Au moment de sa disparition, il portait une casquette grise, un pantalon de travail noir, un chandail bleu foncé et des bottes de travail noires. Il avait aussi un manteau de cuir noir et une paire d’espadrilles avec lui.

Quiconque l’aperçoit est invité à aviser la police en appelant au 450 536-3333, poste 1.