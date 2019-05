Daniel Dory fait partie des Québécois qui se sont frayé un chemin jusque sur les scènes des plus grandes stars de la planète. Après Rihanna, Ricky Martin et Lady Gaga, le danseur apparaît aujourd’hui dans le dernier vidéoclip de Taylor Swift, en plus d’être en tournée avec Cher.

Installé à Los Angeles, le Québécois y enchaîne les contrats depuis son arrivée il y a huit ans. C’est dans sa ville d’adoption qu’il a récemment été l’un des nombreux danseurs vêtus de rose qui forment une grande fanfare dans le dernier vidéoclip viral de Taylor Swift, Me !. Lancé le 26 avril, il a depuis été vu à près de 150 millions de reprises.

Deux journées entières de tournage — et beaucoup de moyens — ont été nécessaires afin de mettre en boîte cette scène d’une durée de... 26 secondes. Le clip en entier a quant à lui été tourné en une semaine.

« C’est assez intense comme budget, relate Daniel Dory à l’autre bout du fil, depuis New York, où s’arrêtait récemment la tournée de Cher. On était à Universal Studios, à Los Angeles. Il y avait quatre plateaux de tournage. Le nôtre était énorme. Il y avait au-delà de 50 danseurs. »

Avec Cher

Ces jours-ci, il côtoie une « icône de l’industrie », soir après soir, en dansant auprès de Cher. Il suit la chanteuse tout au long de sa tournée mondiale Here We Go Again, une version revampée du concert qu’elle donnait en résidence à Las Vegas.

Alors que le coup d’envoi de cette tournée a été donné en septembre, Daniel Dory a pour sa part joint la troupe le mois dernier. Deux des huit danseurs s’étant désistés ce printemps, le Québécois a reçu un coup de fil pour passer une audition le 12 avril, à Pittsburgh.

Il ne cache pas qu’il était en attente d’une réponse à la suite d’une audition qu’il venait de passer pour Katy Perry (son rêve, précise-t-il), contrat qu’il n’a finalement pas décroché.

Entre-temps, il a appris les chorégraphies du spectacle de Cher au complet, avant même de savoir s’il allait être retenu. Il n’arrive toujours pas à y croire, souffle-t-il.

« Je n’avais pas d’attentes. C’est une icône, ça fait longtemps qu’elle est dans l’industrie, j’adore ses chansons, son image. Et finalement, elle a aimé mon talent », se réjouit-il.

Âgée de 72 ans, Cher laisse beaucoup de place à ses danseurs, à qui revient même l’honneur de fermer le spectacle dans un grand numéro consacré au méga succès Believe, d’une durée de sept minutes.

« Un spectacle exigeant »

« C’est un spectacle exigeant pour les changements de costumes, de perruques, explique Daniel Dory. Le show est demandant, il y a plusieurs tableaux. On fait un numéro de burlesque, entre autres, et on retourne dans les années 1970 avec des pantalons pattes d’éléphant, de l’époque disco ».

Pour cette tournée, Cher a recyclé d’anciennes chorégraphies qu’elle faisait à l’époque, « mais tout a été repensé, reformulé », explique Daniel Dory. Bien sûr, Cher « danse moins qu’avant, remarque-t-il, mais les numéros sont construits de sorte qu’elle soit mise en valeur ».