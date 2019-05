TOMEO, Gaetano



À Laval, le 5 mai 2019, à l'âge de 70 ans, est décédé Gaetano Tomeo époux de Nicole Deschesnes Tomeo.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils François (Paola Gomez Perez) et Éric (Julie St-Georges), ses petits-enfants Naomi, Marisa, Luca, Mikael et Mila, son frère Angelo, parents et amis.La famille recevra les condoléances au Mausolée St-Martin édifice à l'arrière du complexe funéraire:le dimanche 12 mai 2019 de 11h à 17h, une célébration commémorative suivra à 17h.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Cité de la Santé seraient appréciés.