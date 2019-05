PARADIS, Marie-Paule



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Marie-Paule Paradis qui s'est éteinte tout doucement le 22 avril dernier au CHSLD St-Georges à Montréal.Originaire de Pohénégamook et demeurant à Montréal, elle est allée rejoindre au ciel ses nombreux frères et soeurs ainsi que ses parents feu Achille Paradis et feu Blanche Desjardins.Elle laisse dans le deuil sa soeur Rita, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et amis.La famille sera présente pour recevoir les condoléances le samedi 11 mai de 14h00 à 17h00 au :Une célébration de la Parole aura lieu vers 16h00 au même endroit. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière de St-Éleuthère (Pohénégamook) à une date ultérieure.Remerciements tout spécial au personnel du CHSLD St-Georges pour les bons soins apportés à notre tante au cours des dernières années de sa vie et pour avoir su égayer sa solitude par leur gentillesse.