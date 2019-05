Faible représentation des femmes dans les CA

Fondée sur des données datant de 2016, une étude de Statistique Canada révèle que les femmes ne représentaient que 19,4 % des administrateurs de tous types d’entreprises au pays.

Les résultats de cette analyse, publiée mardi, démontrent que 28 % des entreprises comptaient une femme au sein de leur conseil d'administration, que 15,2 % comptaient plus d'une femme, tandis que 56,8 % des conseils d'administration étaient entièrement constitués d'hommes.

«Bien que la proportion de femmes membres de conseils d'administration des entreprises cotées en bourse (entreprises publiques) soit bien documentée, la présente diffusion comble une importante lacune statistique en fournissant les premières estimations sur les entreprises privées, les entreprises publiques gouvernementales et les entreprises publiques», a indiqué Statistique Canada.

Les entreprises publiques gouvernementales avaient la plus forte proportion de femmes siégeant à un conseil d'administration en 2016 (28,8 %), suivie des entreprises publiques (20,5 %). Les entreprises privées avaient la plus faible représentation de femmes avec 17,4 %.

«Des études antérieures ont démontré que la représentation de femmes au sein de conseils d'administration des entreprises publiques a connu une hausse de 2015 à 2017, à la suite d'une nouvelle réglementation imposant aux entreprises cotées en bourse de divulguer de l'information sur la représentation des femmes au sein de leur conseil d'administration», précise l’organisme fédéral.

Les entreprises étaient plus susceptibles d'avoir une seule femme au sein de leur conseil d'administration: 28,1 % des entreprises publiques comptaient une femme au sein de leur conseil d'administration, 10,5 % en dénombraient deux, et 5,5 % en comptaient trois ou plus.

Aussi, la présence des femmes était la plus répandue dans les conseils d'administration du secteur de la finance (22,5 %), suivi du secteur des services publics (21,4 %) et du secteur de la gestion d'entreprises (20,1 %). Les proportions les plus faibles ont été enregistrées dans le secteur de la construction (12,8 %) et de la fabrication (14,4 %).

Cette étude a été produite en partenariat avec le Centre des statistiques sur le genre, la diversité et l'inclusion de Statistique Canada. L'ensemble de données était composé de 12 762 entreprises parmi lesquelles 44 658 administrateurs avaient été identifiés comme faisant partie d'un conseil d'administration.