FOURNIER, Ernest



À l'Hôpital des Anciens Combattants de Sainte-Anne-de-Bellevue, le 3 mai, à l'âge de 97 ans, est décédé Ernest Fournier, fils de feu Cyprien Fournier et de feu Marie-Louise Roullier.Il laisse dans le deuil ses neveux et nièces André Bourion, Martine Bourion, Annette Fournier, Maurice Fournier et Jacqueline Fournier ainsi que de nombreux amis.La famille vous accueillera vendredi le 10 mai de 18 h à 21 h au :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Un hommage de la Légion aura lieu le jour même à 19 h 30 suivi d'une célébration de la Parole à 20 h en la chapelle du complexe funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière Champ d'honneur national à Pointe-Claire.Des dons à la Légion Royale Canadienne Filiale 29 Rosemont (4835, 7e Avenue, Montréal, Qc, H1Y 2M8) seraient appréciés.