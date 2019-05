Beaulieu, Robert



À Brossard, le 2 mai 2019 est décédé Robert Beaulieu, notaire retraité, à l'âge de 80 ans.Robert Beaulieu a pratiqué le notariat en la ville de Verdun et LaSalle pendant plus de 40 années.Il a enseigné le droit à l'Université de Montréal pendant de longues années.Membre du Club Richelieu de Verdun et du Club Social des Amis des Scouts Verdun-LaSalle-Brossard.Membre du Conseil d'administration du Camp des Grèves de ContrecoeurMarguillier à la Paroisse La Résurrection et il a reçu l'Ordre du Mérite du Diocèse de St-Jean.En 2017, la Ville de Verdun lui a décerné le prix Hommage Carrière Bâtisseur de Verdun.Il laisse dans le deuil son épouse Michelle "Mimi" Lemaire et ses trois fils Frédéric (Myriam), Nicolas (Nancy) et Jean-François (Stéphanie) ses six petits-enfants Cédric, Charlie, Justin, Zachary, Alexis et Léa, sa soeur Liliane (René), ses frères Réal et Paul (Martine), sa belle-soeur Suzanne (Paul), ainsi qu'une famille nombreuse et des amis.La famille recevra les condoléances au4525 CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, H3V 1E7le mardi 14 mai 2019 de 14h à 17h et de 19h à 21h au Salon Les Érables.Les funérailles auront lieu le mercredi 15 mai 2019 à midi à la chapelle La Résurrection. Une exposition est prévue le matin de 10h30 à 11h30 d'où le cortège se dirigera à la Chapelle La Résurrection au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en mémoire de Robert à la Fondation de l'Hôpital Charles-LeMoyne ou à tout autre organisme de votre choix serait apprécié.