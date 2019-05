Il va y avoir une collection H&M inspirée de Stranger Things et TOUT est beau!

On attend avec impatience l'arrivée de la troisième saison de Stranger Things qui est prévue pour cet été et pendant ce temps, on peut se mettre dans le mood avec une collection signée H&M mettant en vedette l'univers de la série!

Imprimé Demogorgon, maillot de bain à la «baywatch», casquette de type poker : pas de doute, on se sent bien à Hawkins dans les années 80!

Courtoisie H&M

Courtoisie H&M

Pour cette collection capsule, H&M s’est centré autour de la piscine communautaire. Comme la série sort le 4 juillet prochain, on peut se mettre dans l’ambiance estivale avec des vêtements d'été aux coupes rétro-moderne dans une palette de couleurs typiques de la série : noir, rouge et blanc, rose fuchsia et bleu sarcelle.

Courtoisie H&M

Courtoisie H&M

Courtoisie H&M

Courtoisie H&M

On nous a aussi appris que certains vêtements figureront même dans la série (probablement les uniformes de sauveteurs!). On retrouve aussi plusieurs articles avec des logos Stranger Things dont ces fabuleuses sandales parfaites pour le bord de la piscine.

Courtoisie H&M

La collection comprendra des items pour hommes et pour femmes, dont des maillots de bain et des accessoires. La campagne met en vedette Dacre Montgomery, qui interprète Billy Hargrove dans la série.

Courtoisie H&M

Tous les morceaux seront dispos dès le 23 mai sur le site de H&M!

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!