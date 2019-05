Je sors, je reste

Coup de cœur

Album

Un peu plus d’amour s’il vous plaît

L’auteure-compositrice-interprète d’origine française Laure Briard propose avec Un peu plus d’amour s’il vous plaît un troisième album en carrière. Aux sonorités pop et aux mélodies tantôt mélancoliques, tantôt lumineuses, ce nouvel opus de la chanteuse toulousaine réussit à installer une ambiance feutrée, souvent romantique. Un album à travers lequel les genres et les langues se mélangent (français, anglais, portugais) sans que la cohésion de l’ensemble ne s’en trouve affectée.

Disponible depuis le 3 mai

Je sors

Cinéma

Rétrospective Ryūsuke Hamaguchi

Dans le cadre de la série 10/10 qui propose dix rétrospectives de cinéastes d’ici et d’ailleurs, le Cinéma moderne propose ce soir un rendez-vous avec les œuvres du cinéaste japonais Ryūsuke Hamaguchi. Un tour d’horizon d’une des figures importantes du renouveau du cinéma japonais qui sera présenté du 9 au 13 mai.

Ce soir à 18h30 au Cinéma moderne, 5150 boulevard St-Laurent

Exposition

Art érotique

L’Espace Scuderi présentera à partir de ce soir et pour toute la fin de semaine une exposition d’art érotique à travers laquelle plus de cent œuvres de différents médiums seront présentées, incluant du body painting et du live painting. L’ensemble des bénéfices de l’événement iront à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec.

Ce soir dès 18h à l’Espace Scuderi, 3890 rue Sainte-Catherine Est

Événement

Cuisine ta ville

L’organisme ATSA lancera à partir de ce soir l’événement Cuisine ta ville, une immense exposition artistique et multidisciplinaire ayant pour objectif de mieux faire comprendre au public la réalité des personnes réfugiées ou immigrantes. Plusieurs expositions, spectacles vivants, conférences et films documentaires seront présentés pour l’occasion.

Ce soir à 17h à l’Esplanade de la Place des Arts

Lancement

Le robot

L’auteur-compositeur-interprète Léo Piché lancera ce soir au Quai des brumes son tout premier EP intitulé Le robot. Un premier opus de quatre chansons pop, aux rythmes accrocheurs, dont il a signé l’ensemble des arrangements.

Ce soir à 17h au Quai des brumes, 4481 rue Saint-Denis

Cinéma

Avengers : Phase finale

Réalisé par les frères Joe et Anthony Russo, Avengers : Phase finale (version française de Avengers : Endgame) représente la dernière saga à ce jour de la désormais mythique équipe des Avengers. Alors que Thanos vient tout juste de faire disparaître, en un claquement de doigt, la moitié de toute forme de vie, ces super-héros devront rivaliser d’ingéniosité afin de le retrouver.

Ce soir à 21h15 au Cinéma du Quartier latin, 350 rue Émery

Je reste

Livre

L’albatros et la mésange

Tout nouveau roman de l’auteure Dominique Demers, L’albatros et la mésange raconte la relation tumultueuse entre deux adolescents, l’un surdoué et l’autre tourmenté. Un roman adressé aux jeunes comme aux moins jeunes à travers lequel certaines des grandes questions de notre temps, comme le consentement, le suicide, le deuil et les relations amoureuses, sont abordées tout au long de ces 400 pages.

En librairie depuis le 7 mai

Livre

Unité, autonomie, démocratie

L’auteur et professeur Harold Bérubé propose ici un tour d’horizon de l’Union des municipalités du Québec qui célèbre cette année ses 100 ans d’existence. Un livre qui nous fait redécouvrir l’importance qu’ont eue les villes dans l’histoire du Québec et nous fait réfléchir sur les défis qu’elles sont aujourd’hui appelées à relever.

En librairie depuis le 7 mai

Album

Village fantôme

L’auteur-compositeur-interprète Sergio Ouellet propose avec Village fantôme son premier album en carrière deux ans après la sortie de son premier EP intitulé Quand je serai un homme. Un opus de neuf titres aux couleurs folk généreusement teinté de country.

Disponible depuis le 8 mai