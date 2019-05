Joe Jackson: un homme de son temps

Quarante ans après avoir été révélé avec les chansons Is She Really Going Out with Him?, It’s Different for Girls et I’m the Man, Joe Jackson avoue ne pas du tout s’ennuyer de cette folle époque où, au début des années 1980, il a connu beaucoup de succès.

« C’est mieux maintenant. C’est plus normal et c’est plus vrai », a affirmé le chanteur et claviériste britannique, qui s’arrêtera ce soir au Théâtre Maisonneuve, à Montréal, et dimanche au Palais Montcalm, à Québec, à l’occasion de sa tournée Four Decade.

L’auteur-compositeur originaire de Burton-on-Trent, dans le Staffordshire, s’est fait remarquer rapidement, en début d’année 1979, avec son tout premier album intitulé Look Sharp!. Un disque avec des sonorités rock, jazz et new wave.

Le simple Is She Really Going Out with Him? connaît du succès en Australie, au Canada, aux États-Unis, en Irlande, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

Neuf mois plus tard, la pièce It’s Different for Girls, que l’on retrouve sur l’album I’m The Man, confirme le tout.

Joe Jackson connaît une période florissante avec les albums Night and Day, la trame sonore du film Mike’s Murder, Body and Soul et Big World, sur lesquels on retrouve les Steppin’ Out, Breaking Us in Two, Cosmopolitan et You Can’t Get What You Want (Till You Know What You Want).

« J’étais dans la vingtaine lorsque j’ai écrit ces chansons. Certaines sont encore très bonnes et j’en suis très fier. J’ai l’impression qu’elles n’ont pas du tout vieilli », a-t-il dit, lors d’un entretien téléphonique.

L’auteur-compositeur de 64 ans a ensuite poursuivi son chemin à l’écart des palmarès et de la musique dite commerciale.

Fool, son dernier opus studio, lancé le 18 janvier dernier, connaît du succès.

Lorsqu’on lui fait remarquer que cette nouvelle collection de chansons est excellente, le musicien précise, en riant, que ses albums précédents étaient aussi très bons.

Éviter les clichés

Ce disque, Joe Jackson avait envie de le faire avec le guitariste Teddy Kumpel, le bassiste Graham Maby et le batteur Doug Yowell, avec qui il partage la scène depuis trois ans.

« Je n’ai jamais de plan en tête, lorsque je commence à travailler sur une chanson. J’essaie toujours de faire de mon mieux, sans savoir s’il va y avoir un album au bout de tout ça », a-t-il indiqué.

Joe Jackson avoue être très critique face à son travail. Il a une attitude, aujourd’hui, qu’il n’avait pas il y a 20 ou 30 ans

« Dès que je sens que ça sonne comme quelque chose que j’ai déjà fait ou que quelqu’un d’autre a fait, je détruis le tout. J’essaie d’éviter les clichés et d’écrire le point de vue d’un homme qui est dans la soixantaine, et pas comme si j’avais 20 ans. Je cherche à écrire des choses qui sont intemporelles, vraies et importantes », a-t-il laissé tomber.

L’auteur-compositeur qui a quitté New York pour aller vivre à Berlin a été témoin du changement qui s’est opéré dans le monde de la musique. L’industrie musicale qu’il a connue dans les années 1980 n’existe plus.

« C’est un sujet qui est vaste et qui comporte plusieurs volets. Il ne se vend plus d’albums, mais la bonne chose dans tout ça, c’est que donner des concerts est une chose qui a encore beaucoup de sens. Ne pas avoir d’attente est quelque chose qui fait partie de ma philosophie de vie. Chaque fois qu’une personne achète un billet, je suis heureux », a-t-il fait savoir.