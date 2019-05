La Laurentienne ampute de 35% son parc de guichets

C’est ce qu’on peut lire dans le dernier rapport financier de la banque. Entre 2017 et 2018, ce sont 119 guichets qui ont été fermés à travers le Québec. Il n’en reste que 222. Il s’agit de la plus forte diminution parmi les huit principaux joueurs financiers au pays.

« Nous avions plus de 70 guichets dans le réseau de la STM », avance la porte-parole, Hélène Soulard, incapable de dire si d’autres fermetures sont dans les plans.

Pour continuer de servir ses clients, la direction a rejoint l’an dernier le réseau The Exchange, un regroupement qui permet aux consommateurs d’avoir accès sans frais supplémentaires aux installations de plus de 160 institutions financières au Canada et aux États-Unis. Les types de transactions sont toutefois limités.