Le temps presse pour le réseau scolaire

La Fédération des comités de parents formule une proposition concernant les coûts des programmes particuliers visés par le projet de loi sur les frais scolaires, afin qu’il soit adopté le plus rapidement possible.

« Il faut que ça avance, l’adoption du projet de loi doit être faite le plus tôt possible », affirme le président de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ), Kévin Roy.

« Ce serait une façon de laisser le temps au réseau de faire une collecte d’informations, pour savoir quels sont les frais présentement, afin de fixer des balises claires. On veut travailler en mode solution, on ne veut pas avoir peur d’avoir peur. De cette manière, on pourrait avancer et dénouer l’impasse », lance M. Roy.