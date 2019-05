«L’embardée» : comédie noire au salon funéraire

La troupe de la pièce de théâtre «L’embardée» répète présentement à Montréal avant de s’installer à Victoriaville et Saint-Eustache cet été.

Produite par Encore Spectacle, qui a aussi fignolé «Intouchables», «Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu?» et «Je vous écoute» pour les planches, «L’embardée» met en vedette Pierre-François Legendre, Geneviève Rochette, Louis-Olivier Mauffette et Luc Boucher, dans un texte de Emmanuel Reichenbach et une mise en scène de Jean-Simon Traversy.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Comédie noire se déroulant à huis clos, «L’embardée» repose sur un duel psychologique. Deux frères doivent mettre leur père, un homme d’affaires connu, en terre après un accident de voiture mortel. Les obsèques prendront une tournure inattendue lorsqu’une femme se présentera au salon funéraire, une heure avant le début des visites, pour obtenir réponse à ses nombreuses questions sur le passé professionnel du défunt. Les deux fils que tout oppose et l’inconnue qui semble n’avoir rien à perdre se livreront alors à une joute de mots sans merci.

«L’embardée» tiendra l’affiche de l’espace culturel du Carré 150 de Victoriaville du 28 juin au 27 juillet, puis du Zénith de Saint-Eustache du 1er au 25 août. Pour plus d’informations : lembardee.ca