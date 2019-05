12 personnes dévoilent les meilleurs conseils de vie et d’argent qu’ils ont reçus de leur mère

Puisqu’on fête les mères ce dimanche, on a demandé aux gens de nous donner les meilleurs conseils de vie et d’argent qu’ils ont reçu de leur maman chérie.

De la mise en garde pratique jusqu’à la grande philosophie maternelle, les mamans ont le don (ou est-ce l’instinct?) de trouver la formule qui nous fait réfléchir. Même si parfois, c’est bien des années plus tard qu’on réalise la qualité de ces judicieux conseils.

Les mamans économes

Véronique: «Numéro 1, toujours mettre un petit montant de côté quand c'est possible et oublier que cet argent-là existe. Numéro 2, ne jamais vivre au-dessus de ses moyens. Simple, mais très efficace.»

Marianne: «Diversifie tes investissements et ne mets pas tous tes oeufs dans le même panier. Grâce à ce conseil, j'ai fait des placements dans des REER et CELI pour financer des projets personnels et prévoir ma retraite.»

Anne-Sophie: «Ma mère m'a fortement suggéré de mettre 50$ par paye dans mon CELI. Je le fais depuis 5 ans maintenant!»

Courtoisie

Alexandre: «Ne dépense pas l’argent que tu n'as pas.»

Les mamans philosophes

Nicolas: «Il faut savoir vivre à l'intérieur de son budget pour être heureux. Depuis que j'applique cette philosophie, je me rends compte qu'on a pas nécessairement besoin de dépenser beaucoup d'argent pour atteindre le bonheur.»

Marie-Ève: «T’es mieux d’être plus riche dans ton cœur que dans ton compte, parce qu’on ne peut pas acheter le paradis.»

Nicholas: «Ce n’est pas l'argent que tu fais qui compte, mais celui que tu dépenses.»

Sophie: «Ne dépends jamais d’un homme financièrement.»

Les mamans pratico-pratiques

Roxanne B.: «N’achète pas une auto à crédit. Mets-toi plutôt de l'argent de côté jusqu'à ce que tu sois capable de t’en procurer une. J'ai suivi son conseil et j'ai commencé à épargner pour une voiture à 17 ans. À 22 ans, je me suis payé une auto neuve cash!»

Joanie: «Les prêts et bourses, ne tiens jamais ça pour acquis. Ce n’est pas parce qu’ils te donnent de l'argent maintenant qu'ils ne vont pas te le reprendre demain parce qu'ils t'en ont trop donné.»

Roxanne L.: «Trouve-toi un emploi avec un fonds de pension. Tu réaliseras plus tard qu’il vaut mieux gagner un salaire moyen jusqu’à sa mort qu’un haut salaire jusqu’à 60 ans. Pour l'instant, j'ai un emploi qui donne accès à un fonds de pension alors je crois que je suis sur la bonne voie.»

Courtoisie

Alex: «Ma mère a toujours refusé que je m'endette. Elle a préféré me faire des prêts plutôt que j'emprunte à la banque. Donc, grâce à ses bons conseils, j'ai une maigre limite de 500$ sur ma carte de crédit et aucune dette.»

On souhaite bonne fête à toutes les mamans du monde entier!