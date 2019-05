Ouverture de l'hôtel Four Seasons Montréal

MONTRÉAL – L’hôtel de luxe Four Seasons a accueilli ses premiers clients mercredi dans le quartier du Mille carré doré, entre le Musée des beaux-arts de Montréal et le Centre Bell.

Le nouvel immeuble de la rue de la Montagne, conçu par Lemay et Sid Lee Architecture et réalisé au coût de 250 millions $, abrite aussi 18 résidences privées de prestige ainsi que le Marcus, le premier restaurant canadien du chef de réputation internationale Marcus Samuelsson.

Le restaurant de ce dernier est situé dans l'espace baptisé Social Square, qui est niché au troisième niveau, où l’on retrouve aussi la réception, une terrasse donnant une vue imprenable sur la murale hommage à Leonard Cohen, un bar de jour, un bar de nuit et un lounge.

PHOTO COURTOISIE Four Seasons Montréal

Le Four Seasons, qui convie tous les Montréalais dans son enceinte, ouvre ses portes à temps pour la haute saison touristique, qui carbure au rythme de nombreux festivals, du Grand Prix du Canada et de la Coupe Rogers.

Les 169 chambres de l’hôtel, de même que le spa et la salle de bal Palais des Possibles ont été concoctés par la firme parisienne Gilles & Boissier, en collaboration avec l'architecte et designer montréalais Philip Hazan.

«La joie de vivre de Montréal ne peut se comparer à aucune autre ville en Amérique du Nord. Nous avons saisi cet esprit incroyable et l'avons infusé dans chacun des aspects de cette nouvelle propriété époustouflante», a dit Christian Clerc, président mondial des opérations hôtelières de Four Seasons Hotels et Resorts, par communiqué.

«Tout a été conçu pour connecter les gens, la communauté et la culture, et pour mettre en valeur le meilleur de Four Seasons avec un design de classe mondiale, des expériences culinaires et un service personnalisé», a-t-il ajouté.

Environ 200 emplois sont créés grâce à l’ouverture du Four Seasons, dont le comité de direction épouse le principe de la parité entre les femmes et les hommes.

«Le Four Seasons Hôtel Montréal est un ajout prestigieux et important qui met en valeur Montréal comme destination, et qui la distingue comme ville de classe mondiale. De plus, nous misons sur cet hôtel pour étoffer notre proposition de valeur sur le marché du luxe», a indiqué le président de Tourisme Montréal, Yves Lalumière.

Six résidences de prestige encore à vendre

Soulignons que six des 18 résidences privées de prestige sont toujours en vente aux cinq étages supérieurs du nouvel édifice. Ces unités signées par Philip Hazan se détaillaient au départ entre 7 et 15 millions $, excluant les taxes. Elles comprennent des terrasses privées de 1000 pieds carrés - 2000 pieds carrés pour les deux penthouses du 18e étage avec option piscine - ainsi que des vues dégagées et protégées.