Dans ce Journal magique et merveilleux, Gabrielle Tremblay-Baillargeon a écrit un papier tout simplement lumineux où apparaissent un message et une conclusion tellement logiques.

Sacrez donc votre camp. Tous les mois, vous êtes des milliers à tomber à la retraite, à changer votre style de vie et à passer au mode mollo-mon-Léo.

L’article de Gabrielle nous explique comment la Gaspésie est devenue la région la plus heureuse du Québec.

Mais oui, la Gaspésie, ce n’est plus la misère.

C’est la pureté, c’est le calme, c’est la plus belle des tranquillités et ce sont des paysages à couper le vieux souffle. Il y a la Gaspésie, mais le Québec déborde de ces régions où vivre coûte beaucoup moins cher, où la nature offre plus que vous n’avez jamais imaginé, espéré.

UNE AUTRE AVENTURE

Les enfants sont grands et vous n’avez plus à vivre les emmerdements de la ville ? Envahissez la campagne. Partez en région.

Débarquez dans une petite ville, un petit village, ou, si vous êtes plus sauvage, dans le fond d’un rang.

Il est beau comme ça, le Québec. Il offre toutes les possibilités.

Les jeunes s’en viennent en ville. Pourquoi les vieux ne partiraient-ils pas dans la douce campagne ?

Lorsque le travail nous oblige à demeurer à l’intérieur ou près des grands centres, on n’a pas le choix, mais après, quand arrive le temps de se calmer le pompon, de vivre à moins cher et que demeure le goût de découvrir, de ne pas avoir peur du changement, de repartir dans un autre sens... pourquoi pas ?

