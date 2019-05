Repêchage de la LHJMQ: Joshua Roy identifié comme le meilleur espoir

L’attaquant Joshua Roy, des Chevaliers de Lévis, figure au premier rang des plus beaux espoirs en vue du prochain repêchage de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, a dévoilé mercredi le Centre de soutien au recrutement.

À sa première saison dans la Ligue de hockey Midget AAA du Québec (LHMAAAQ), Roy a dominé le classement des marqueurs avec 88 points, dont 38 buts, en 42 matchs. En séries éliminatoires, le joueur de 15 ans a inscrit 11 points.

«Il possède des qualités offensives que très peu de joueurs de son âge possèdent, a précisé la LHJMQ par voie de communiqué. Il est un fabricant de jeu incroyable avec une très bonne vision, ce qui lui permet de repérer ses coéquipiers, et ce peu importe où ils sont positionnés en zone offensive. Il est capable de marquer des buts grâce à un tir précis et déstabilisant pour le gardien adverse. Il est présent dans les moments importants et il a la capacité de faire la différence.»

Les attaquants Justin Robidas, des Cantonniers de Magog, et Peter Reynolds, de Shattuck St. Mary U-16, sont classés deuxième et troisième.

Treize attaquants et cinq défenseurs font partie des favoris pour la première ronde de la séance du 8 juin prochain, qui aura lieu à Québec.