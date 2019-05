Sarah-Jeanne Labrosse: guidée par ses coups de coeur

Actrice depuis l’enfance, Sarah-Jeanne Labrosse s’impose de plus en plus comme animatrice également. De «Révolution» au gala «Mammouth» de Télé-Québec, elle a su démontrer ses talents de maîtresse de cérémonie, tant et si bien que deux des trois nominations qu’elle a décrochées à la 34e Soirée Artis, qui se tiendra dimanche, saluent cette tranche de sa carrière.

Sarah-Jeanne pourrait en effet enlever les honneurs dans les catégories Animateur/Animatrice d’émissions de variétés ou de divertissement («Révolution»), Rôle féminin – Série dramatique saisonnière («Les pays d’en haut») et Artiste d’émissions jeunesse («Le Chalet», le gala «Mammouth»).

Or, ce n’est pas en raison de l’insécurité qu’amène parfois son métier de comédienne, ni parce qu’elle rêvait d’empoigner le micro sans se cacher derrière un personnage, que Sarah-Jeanne Labrosse emprunte aujourd’hui cette avenue, mais bien parce qu’elle a éprouvé de réels coups de cœur pour les projets qui lui étaient proposés.

«C’est vraiment pour vivre ces expériences, a confié la jeune femme en entrevue avec l’Agence QMI. Pour voir si j’aimais ça. Et j’adore ça! Je me disais que, si je ne l’essayais pas, je ne le saurais jamais. J’avais une attirance pour "Révolution" comme j’en avais une pour "Mammouth", mais je n’ai pas de l’attirance pour tout ce qui passe non plus. "Mammouth", c’est plus encadré, on est deux animateurs du début à la fin (elle coanime avec Pier-Luc Funk, NDLR), tandis qu’à "Révolution", je suis plus libre, je réagis à ce qui se produit.»

«"Révolution", j’y ai réfléchi longuement, ça m’intéressait beaucoup, j’avais envie de relever le défi, d’aller à la rencontre du milieu de la danse et, après, de pouvoir en parler en connaissance de cause. Maintenant, je peux dire que j’adore ça, et je suis contente que ça revienne», a ajouté Sarah-Jeanne.

Rassembleur

Les tournages de la deuxième saison de «Révolution» s’enclencheront d’ailleurs le 21 mai.

«Je trouve extraordinaire que les danseurs aient cette tribune, qu’on célèbre leur art, se réjouit Sarah-Jeanne. "Révolution" a réussi à toucher des gens qui n’ont pas l’habitude de regarder ce type d’émissions, qui n’ont pas d’intérêt pour la danse. Qui, à la limite, n’aiment même pas la danse. C’est formidable de les avoir convertis, de leur avoir montré que, comme dans la nourriture, par exemple, il y en a pour tous les goûts. Je suis contente que ça ait rejoint autant de monde.»

Sarah-Jeanne Labrosse complétera par ailleurs pendant la saison chaude les enregistrements de la cinquième et dernière saison des «Pays d’en haut», qui comptera six épisodes et sera diffusée au début de 2020 à Radio-Canada. Elle intervient aussi régulièrement à «Véronique et les fantastiques», sur les ondes de Rouge.