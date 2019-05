Un 2e spectacle dans plus d’un an pour l’humoriste Phil Roy

Après avoir mis un terme à sa première tournée en carrière en février, Phil Roy confie qu’il faudra attendre au moins un an avant de voir son nouveau spectacle.

« Je promets qu’il y en aura un deuxième. Mais dans les prochaines années », a confié l’humoriste de 29 ans, lors d’un entretien avec Le Journal.

« C’est vraiment long écrire un spectacle et les salles sont déjà toutes louées pour l’année prochaine, justifie-t-il. Ce sera dans plus d’un an, mais dans moins que trois. Mon but, c’est de commencer à roder en octobre, mais dans de très petites salles. »

Phil Roy avait écoulé plus de 100 000 billets pour son premier spectacle, Monsieur.

Puisqu’il ne sera pas en tournée cet été, l’humoriste en profitera pour participer à plusieurs festivals d’humour. En plus de participations à Juste pour rire et au Grand Montréal Comique, il animera un des six galas du ComediHa ! Fest, à Québec, en août.