Une charmante boutique du Mile End ferme ses portes le jour de son 3e anniversaire

Le troisième anniversaire de La Société Textile se déroulera le dimanche 12 mai. Tristement, cette journée marquera également la fermeture de la boutique.

C’est ce qu’ont annoncé les deux propriétaires de l’endroit, Maude et Amélie, mardi soir, dans une publication sur la page Facebook de l’entreprise de la rue Bernard Ouest.

Les deux entrepreneurs et pros des textiles mentionnent que la décision de fermer boutique a été très difficile à prendre et que ce sont les clients et clientes qui leur manqueront le plus. Elles invitent toutefois tout ce beau monde à venir festoyer, tricoter, broder et tisser une dernière fois avec elles lors de l’événement Conte-Mailles, qui servira aussi à souligner les trois ans de La Société Textile.

L’événement se déroulera le dimanche 12 mai, à la boutique, entre 15 et 17h. Le coût d’entrée sera de 10$ et vous pourrez créer tout en écoutant Maude et Amélie vous raconter des histoires. Vous pourrez également profiter de 20% de rabais sur tout le matériel en magasin.

Cet événement de fermeture sera donc l’occasion de faire le plein de matériel à prix doux pour vos projets et de dire au revoir à La Société Textile.

Fermeture de La Société Textile et Conte-Mailles

12 mai entre 15 et 17h

10$ l’entrée

