Une entreprise de Québec devra payer 20 M$ en dédommagement

L’entreprise de Québec Afterlife, qui repiquait et publiait des avis de décès sur sa propre plateforme Web, devra payer 20 millions $ en dédommagement pour pratique illégale.

Un recours collectif, autorisé par un juge de la Cour fédérale en Ontario, a fixé à 10 millions $ les dommages punitifs et à 10 millions $ les dommages aggravants contre Afterlife et son président et actionnaire, Pascal « Paco » Leclerc.