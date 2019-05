[VIDÉO] Ce musicien interprète du System of a Down... en «pétant» avec ses mains

Pas besoin de pousser la note sur 8 octaves pour passer à la télé! Non. Un Israélien l’a bien prouvé avec une performance hors du commun à l’émission Britain’s Got Talent.

Son talent à lui? Faire des bruits de flatulence avec les mains.

Versatile, l’Israélien, Guy First, avait proposé à l’audition un medley de Take on Me, Ghostbusters et Eye of the Tiger (on dirait presque les chansons d’un prochain album de Weezer...).

<div class="secondaryobject secondaryobjectcss" referenceno="9d01de11-4595-4026-9dfe-c14162551e96" type="Embedded" title="Type : Embedded name : Pétomane Medley 80" s'="">

Consequence of sound rapporte que ce «pétomane musical» exerce son art depuis des années déjà. On a donc affaire à un virtuose de l’instrument. Pas de doute, c’est le Jimi Hendrix du pet de mains.

Si on se fie à sa chaîne YouTube, la bien nommée State of the Fart, on décèle une préférence pour le rock et le métal dans son répertoire.

Les connaisseurs reconnaîtront des reprises de Slipknot, Iron Maiden et Metallica, notamment.

Mais c’est sa reprise de Chop Suey de System of a Down qui le fera passer à la postérité des musiciens qui «proutent» avec leurs mains.

Bravo, l’ami!