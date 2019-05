[VIDÉO] Sol Zanetti compare le rapport Bouchard-Taylor à une tarte

Le député de Québec solidaire Sol Zanetti a comparé le rapport Bouchard-Taylor à une tarte, mardi, lors des consultations sur le projet de loi 21 sur la laïcité de l’État.

Le représentant de la circonscription de Jean-Lesage s’adressait à Charles Taylor, coauteur du célèbre rapport.

«Quand j’entends le ministre [Simon Jolin-Barrette] qui dit qu’il s’est grandement inspiré de ce rapport-là, ça me fait penser à, une petite comparaison, là... C’est comme si, par exemple, j’avais une recette de tarte à la pistache et au chocolat blanc et que le ministre prenait ma recette de tarte et ajoutait une tasse de sel. Eh bien, ce ne serait plus une bonne recette de tarte. Et, s’il allait dire à tout le monde: “Regardez! Je me suis inspiré de la recette de tarte du député de Jean-Lesage”, je serais un peu offusqué. J’aurais l’impression qu’on essaie d’usurper ma crédibilité sur le sujet», a-t-il déclaré.

M. Taylor a rétorqué, en riant, qu’il s’agissait d’une bonne comparaison.

Autre commission, autre tarte

La semaine dernière, lors de l’étude des crédits budgétaires du ministère de la Santé, Sylvain Gaudreault, du Parti québécois, a fait lui aussi une analogie culinaire.

C’était une autre sorte de tarte, par contre. Il s’agissait de la tarte à la colle de sa grand-mère, pour représenter les Plans régionaux d’effectifs médicaux (PREM).

Ç’a donné un échange très drôle entre le député péquiste et la ministre de la Santé Danielle McCann.

Si une chose est sûre, c'est qu'illustrer ses propos n’est pas toujours du gâteau.