Vous pourrez surfer une vague de 200 mètres de long en pleine forêt cet été près de Montréal

Et si on vous disait qu’il sera possible de surfer en pleine forêt pas très loin de Montréal cet été? Plutôt cool, non?

Eh bien c’est exactement ce que propose Surf711, le tout premier bassin extérieur au Canada dédié au surf.

C’est dans les Laurentides, à Saint-Agathe-des-Monts, que ce projet va prendre forme cet été. La vague qui fera 200 mètres de long vous permettra de glisser un bon 25 secondes. Surf711 promet que vous vous sentirez comme en pleine mer, sauf que vous serez entouré de verdure!

Pour vivre cette expérience de surf en nature, vous devrez débourser 60$ pour une session de surf de 60 minutes. Ce tarif comprend également l’accès au centre de plein air L'Expérience Boréale où vous pouvez faire toutes sortes d’activités comme de la baignade à la plage, du vélo de montagne, du volleyball de plage, des randonnées pédestres, et plus encore!

Il existe aussi d’autres types de forfaits pour essayer le surf en nature. Visitez le site web de Surf 711 pour bien les connaitre.

Cette toute nouvelle expérience s’inscrit dans les offres du centre de plein air l’Expérience Boréale qui comprend également le Camping du Domaine Lausanne. C’est à cet endroit que se trouvent les fameuses cabines flottantes dans lesquels vous pouvez dormir. Pourquoi ne pas vous offrir un week-end complet d’activités nautiques cet été entre amis?

Ouverture été 2019

