10 choses croustillantes que Emy-Jade dévoile dans sa vidéo sur les influenceurs

Emy-Jade Greaves a récemment publié une vidéo dans laquelle elle révèle les dessous du métier d’influenceur.

Elle voulait mettre les pendules à l’heure et surtout rassurer les gens qui suivent sur Instagram les vies incroyables des influenceurs et qui sont complexés par la suite.

«La vie parfaite n’existe pas!», dit-elle.

De façon honnête et claire, elle s’est vidé le cœur à propos de ce qu’elle fait dans la vie, et on a appris une tonne de choses!

Voici les 10 choses les plus surprenantes dans la vidéo d’Emy-Jade:

1. Les influenceurs utilisent «Facetune»

Ok, ça on le savait déjà, mais on avoue qu’on pensait que facetune servait à effacer un bouton ou un cerne, mais on peut aussi changer la structure de notre corps, notre maquillage, nos vêtements et même faire croire qu’on est dans un lieu où ils ne sont pas réellement!

2. Les gens populaires ont (souvent) payé pour le devenir

On sait que certains créateurs Instagram, achètent des «j’aime» des commentaires, des abonnés, mais il existe même des gens qu’on peut engager pour créer de l’engagement sur chaque photo!

3. Faire 1 seul post prend énormément de temps

Non, les photos que les influenceurs publient ne sont pas croquées sur le vif. Bien souvent, ils passent 20 minutes à prendre 400 photos en rafale!

4. Il n’y a pas juste «Facetune»

Emy-Jade avoue qu’elle connaît des gens qui utilisent jusqu’à 6 applications différentes pour modifier une seule photo.

Il n’y a rien de mal à cela, ce sont des outils de travail comme les autres, mais ça porte à réflexion.

5. Ils brisent des moments pour créer du contenu

Puisque les influenceurs doivent partager leur mode de vie à leurs abonnés, cela leur arrive souvent de devoir ruiner un moment réel, comme un souper entre amis, pour créer du contenu.

6. Certains influenceurs achètent des comptes

Des créateurs, par exemple Sommer Ray, ont acheté des comptes qui avaient déjà beaucoup d’abonnés, pour ensuite se les approprier et partir avec une bonne base.

7. C’est un métier étrange pour les gens qui ne s'y connaissent pas

Pour ceux qui ne font pas la job d’influenceur, ce mode de vie peut paraître très étrange. C’est la raison pourquoi, souvent, ils se tiennent ensemble.

8. Ils font des voyages de création de contenu

On a parfois l’impression que ces gens sont en voyage la moitié de l’année, mais non.

Bien souvent, ils sont allés dans une destination seulement 2 ou 3 jours et ont passé tout leur temps à prendre des photos pour ensuite les publier sur plusieurs semaines et créer l’illusion d’un long voyage.

9. La chirurgie plastique est courante

Tout comme les applications comme «Facetune¢ sont des outils qui aident à monter une business, pour certains, c’est carrément la chirurgie plastique!

Emy-Jade mentionne Bella Hadid et les Kardashians à titre d’exemple.

10. Les influenceurs ne sont pas toujours heureux

Un feed Instagram ne reflète pas toujours la réalité. Comme tout le monde, les influenceurs passent aussi par des périodes de crise identitaire, de dépression, d’anxiété ou de remise en question.

Voyez la vidéo complète ici:

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie sur Instagram et Facebook!