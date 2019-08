Les tendances mode pour les enfants ne sont pas trop loin de celles des adultes. À un point tel que vous pourrez prendre ces conseils pour habiller vos enfants ce printemps et cet été et les appliquer pour vous-même! Voici 4 tendances mode pour les enfants à découvrir.

1. Les chandails à message

La première tendance que l’on observe déjà et que l’on continuera de voir cet été : Les chandails à message ! C’est populaire pour toute la famille! Comme Balloune Design, une compagnie québécoise qui offre, par exemple, un chandail de grande sœur pour le bébé qui arrive !

2. Les imprimés ludiques

Les collections s’éclatent cette saison dans le choix des imprimés. On verra des fruits, comme les citrons par exemple, des fleurs, des animaux, même des motifs plus rigolos de gourmandises sucrés comme des cornets de crème glacée. C’est autant pour les mamans que pour les enfants.

Cet été, ils tapissent aussi les collections pour garçons avec des motifs de plantes, de feuilles, de végétaux et de fleurs hawaïennes. La tendance est aux imprimés tropicaux.

3. Les couleurs pop

Les couleurs pastel, les néons et les couleurs vives sont partout !

Le jaune, l’une des couleurs phares de la saison, illumine les collections printanières et estivales, tant celles des petits que des grands. On le retrouvera dans différentes nuances pour joyeusement ensoleiller notre garde-robe.

Cet été, la mode fait un beau clin d’œil aux années 70 et 80. Le style vintage est d’ailleurs bien en vue. C’est le retour des anoraks (le fameux k-way), des jumpers, de la salopette et des lunettes aviateurs. Il souffle un courant nostalgique sur la mode estivale.

4. Les essentiels pour les camps de jour et camps de vacances

Pour se protéger des rayons du soleil, le must, c’est la casquette. Les enfants comme les parents peuvent aussi s’amuser avec d’autres types de chapeaux, comme le « Trilby » ou encore le chapeau de paille classique.

La qualité du maillot est importante. Il faut s’assurer que celui-ci est anti-UV. Les lignes, les pompons et les petits pois se retrouvent vraiment partout ! Avec ou sans manches!

Et finalement, on n’oublie pas les lunettes soleil ! Ça protège les yeux et ça donne du style... Comme une star!