Agenda du week-end

La course Québec-Montréal de Pierre Lavoie

Environ 5800 jeunes coureurs de 145 établissements scolaires vont courir de Québec à Montréal entre samedi et dimanche. Ils partiront de la colline Parlementaire demain à 8 h 15 et arriveront au stade olympique dimanche vers 16 h. Les portes du stade seront ouvertes dès 14 h 30. C’est « 270 km de pur défi ». Pour le parcours, voyez le site.

Festival Chromatic

Photo Sébastien Roy

Jusqu’au 17 mai, le festival Chromatic propose des expériences en art et en culture : on nous propose des clés de compréhension de l’art contemporain. Et on n’oublie pas les jeunes de 3 à 12 ans. C’est ainsi que dimanche, jour de la fête des Mères, aura lieu Chromatic Kids à l’Usine C (1345, rue Lalonde). C’est gratuit. Les 14, 15 et 16 mai, les meilleurs DJ’s montréalais seront au jardin de l’Usine C.

24 heures de science

Aujourd’hui et demain, plus de 400 activités en science et technologie sont organisées pour les jeunes partout au Québec. Il faut consulter le site pour connaître les activités, telles que Découvrir la chimie, Une mission pour le Monarque, et les portes ouvertes du club de minéralogie de Montréal et d’un laboratoire judiciaire, entre autres.

Fin du Festival Petits Bonheurs

Photo Studio MO

Dimanche, de 11 h 30 à 15 h, c’est la fête de clôture du Festival Petits bonheurs à la Maison des arts de Laval (1395, boul. de la Concorde Ouest). Au programme : Pique-nique en famille, danses, rythmes africains, percussions, arts visuels, jeux géants et le spectacle Kirakono à 13 h 45. Apportez votre lunch. Des jus et des fruits seront servis. En cas de pluie, l’activité aura lieu à l’intérieur.

Gratuit.

Les 30 ans de la Galerie Simon Blais

Du 11 mai au 29 juin, la Galerie Simon Blais présente l’exposition Depuis 30 ans — Maintenant pour souligner son 30e anniversaire. Parmi les artistes dont on pourra voir les œuvres : Riopelle, Molinari, Ferron, Miro, Zao Wou-Ki, Françoise Sullivan, Carol Bernier, Jean-Sébastien Denis, Michel Goulet, Isabelle Guimond, Rita Letendre, Marc Séguin... À voir.