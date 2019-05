Arrêtée par erreur pour capacités affaiblies par la drogue

Une conductrice arrêtée par la police pour capacités affaiblies par la drogue a payé des milliers de dollars pour récupérer son permis de conduire suspendu pendant 90 jours, même si elle n’a jamais été accusée par la suite.

Marie-Claude Dumais a été interceptée par les policiers dans la nuit du 5 janvier 2019 pour une infraction à un feu rouge, à Québec. Sur place, en raison de leurs soupçons, les policiers lui ont demandé de se soumettre à des épreuves de coordination des mouvements.

La femme de 52 ans affirme qu’elle a échoué les épreuves, de sorte qu’elle a été mise en état d’arrestation. Une fois à la centrale de police, elle a rencontré un agent évaluateur pour des tests plus poussés. À la fin, un prélèvement d’urine a été fait. Les policiers peuvent exiger un prélèvement sanguin, mais ils n’ont pas le personnel infirmier pour le faire, a indiqué le SPVQ au Journal. Normalement, s’ils sont positifs, les résultats sont ensuite déposés en preuve au Directeur des poursuites criminelles et pénales. Or, c’est l’inverse qui s’est produit.

Résultats négatifs

Les résultats des analyses du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale étaient négatifs. « Les analyses toxicologiques n’ont pas permis de mettre en évidence la présence de drogues usuelles et d’abus dans le milieu biologique analysé dans les limites des méthodes utilisées », peut-on lire dans le rapport d’expertise.

« J’ai été arrêtée injustement. La police a reconnu son erreur, mais pas la SAAQ. J’ai un message qui me dit qu’il n’y aura pas de charge contre moi. Je n’ai jamais pris de drogue de ma vie, sauf de la chimio pour un cancer, il y a dix ans », affirme Mme Dumais.

Lors de l’arrestation de la personne, la sanction administrative de la SAAQ est la suivante : le permis de conduire est suspendu pour 90 jours, et ce, qu’il y ait un procès criminel ou non.

En 2015, la Cour suprême du Canada a statué que la loi qui impose des pénalités immédiates aux conducteurs arrêtés en état d’ébriété est constitutionnelle.

« J’ai subi un préjudice. J’ai dépensé 5000 dollars depuis janvier pour récupérer mon permis : test de vue, examens médicaux, examen pratique, taxis et autobus. J’avais un dossier de conduite impeccable », ajoute la conductrice, qui tente de contester sans succès depuis plus de quatre mois.

Un refus

Le 31 janvier dernier, un peu plus de trois semaines après son arrestation, la SAAQ a refusé sa demande de révision. Pour obtenir la levée de la suspension, c’est elle qui devait prouver de façon prépondérante qu’elle n’avait pas les capacités affaiblies par la drogue.

Selon la réponse de la SAAQ, ses explications étaient insuffisantes. On l’invite alors à se tourner vers le Tribunal administratif du Québec (TAQ).

Le pot d’urine a finalement été analysé, le 27 mars 2019. Moins de dix jours plus tard, le 5 avril, la suspension de 90 jours prenait fin. Marie-Claude Dumais se demande comment elle aurait pu démontrer son innocence sans cet élément de preuve manquant.

Sanction maintenue

Selon la SAAQ, même si une personne n’est pas poursuivie en vertu du Code criminel, la suspension du permis et l’obligation de se soumettre à une évaluation suivront leur cours, en vertu du Code de la sécurité routière.

« Ce sont deux processus indépendants », a expliqué la relationniste de la SAAQ, Anne-Marie Dussault-Turcotte.

« En dix ans, je n’ai jamais vu la SAAQ changer d’idée pour personne en révision, sauf peut-être une fois pour des raisons médicales et humanitaires », mentionne Karl Hamel, président de l’entreprise Québec-Ticket.

Le fil des événements