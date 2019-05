LEDUC, Hubert



À Montréal, le 4 mai 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Hubert Leduc, époux de feu Lise Viola.Il laisse dans le deuil sa compagne Carole Lagacé, sa soeur Gisèle (Richard Normandeau), ses neveux Jules Lapierre (Lucie Aubin), Daniel Provost (Jennifer Nadeau) et Marc-Antoine Viola, ses nièces Diane Lapierre (André Boisvert), Nathalie Provost (Dino Fontes) et Ariane Viola, ses beaux-frères et sa belle-soeur ainsi que de nombreux parents et amis.La famille tient également à remercier, Annie Leduc, qui fut d'un grand soutien durant les derniers moments de sa vie.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer ou à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mai de 12h30 à 17h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 ch. de la Côte-de-Liesse, Ville Saint-Laurent. Les funérailles suivront à 17h à la chapelle du complexe.