Brad Pitt se sauve d'un paparazzi qui lui parle de Jennifer Aniston

Depuis qu’il a assisté au 50e anniversaire de Jennifer Aniston au mois de février, les médias du monde entier espèrent secrètement que Brad Pitt et son ex-femme forment à nouveau un couple.

Ne reculant devant rien, un paparazzi courageux a osé l’impossible; demander à l’acteur de 55 ans s’il était retombé en amour avec sa copine d’antan.

«Je dois vous demander, parce que tout le monde veut savoir: est-ce que vous êtes de retour avec Jen?»

Avant de vous dévoiler sa réponse, sorré. Voici quelques informations que vous avez probablement oubliées à propos du couple mythique des années 2000.

En 1998, la vedette de la série à succès Friends fait la rencontre du sex-symbol américain et c’est le coup de foudre.

Deux ans plus tard, les tourtereaux se marient avant de divorcer en 2005, après le tournage de tournage de Mr & Mrs Smith. Angelina Jolie, ça vous dit quelque chose?

Bref, six enfants plus tard pour Brad et un mari et quelques échecs amoureux pour Jen, l’ancien couple se retrouve entouré de Cindy Crawford, Reese Witherspoon, Katy Perry, Courteney Cox et Lisa Kudrow pour célébrer le demi-siècle de Rachel (allusion à son personnage de Friends ici).

Alors?

Qu’a répondu le beau Brad? «Oh my god!».

That’s it. Avant d’entrer dans son SUV.

Cette simple réponse qui veut tout et rien dire à la fois nous laisse évidemment perplexes.

Votre opinion sur le sujet svp.