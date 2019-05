Brian Mulroney honoré par la Fondation du CHUM

MONTRÉAL | L’ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney a eu droit à un hommage jeudi soir au Ritz-Carlton Montréal pour sa contribution à la Fondation du Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM).

Il faut dire qu'un lien privilégié unit l'établissement et M. Mulroney, ce dernier ayant lui-même été hospitalisé à l'ancien CHUM pendant plusieurs mois, en 2005.

«J’étais gravement malade et le Dr André Roy de l’Hôpital Saint-Luc m’a sauvé la vie, c’est aussi simple que ça. Et comme on dit à Baie-Comeau: "j’ai failli prendre le long voyage"», a raconté M. Mulroney, qui est aussi président du conseil d'administration de Québecor.

«Il a présenté une pancréatite, une inflation du pancréas [...]. À ce moment-là quand on a fait l’intervention chirurgicale, il y avait de l’infection au niveau du pancréas qui, effectivement, menaçait sa vie», a relaté le Dr Roy.

Plus de 200 personnes ont assisté à cet événement, notamment la famille de M. Mulroney et de nombreux gens d'affaires. La deuxième partie de la réception a pris la forme d'une fête privée.

3,6 millions $ amassés

Au cours de la soirée, on a appris que M. Mulroney avait amassé 3,6 millions $, une somme qui ira surtout pour la recherche sur le foie et le pancréas.

Depuis 1998, la Fondation du CHUM a récolté 162 millions $ en dons, dont la majeure partie a été consacrée à la recherche et à l’enseignement, ainsi qu’à l’achat de divers équipements médicaux.

La semaine dernière, celui qui a dirigé le pays de 1984 à 1993 à titre de 18e premier ministre avait reçu un hommage dans sa ville natale de Baie-Comeau, sur la Côte-Nord.