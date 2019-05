MOISAN, André



De Repentigny (né à Saint-Basile), le lundi 6 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé M. André Moisan, époux de Mme Aline Moisan.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Michel (Mireille) et Monique (Michel), sa petite-fille Marie-Andrée (David), ses arrière-petits-enfants Mégane, Louis-Félix et Léo, ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins(es), amis(es) et voisins(es).Il sera exposé le vendredi 10 mai dès 9h au:384 RUE DU VILLAGELE GARDEURLes funérailles auront lieu à 14h cette même journée en l'église Saint-Paul-l'Ermite (377 rue du Village, Le Gardeur). L'inhumation suivra au cimetière Saint-Paul-l'Ermite.