BENOIT, Guy



Au Centre Ste-Croix de Marieville, le 6 mai 2019, est décédé à l'âge de 80 ans, M. Guy Benoit.Il laisse ses frères: Claude (Louisette Villiard), Bernard (Rita Robidoux), Yves (Claudette Boulerice) et feu Michel (Suzanne Comeau), ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines.La famille recevra les condoléances le samedi 11 mai 2019 à partir de 10h en l'église de St-Sébastien, suivi des funérailles à 11h. Inhumation à St-Sébastien. Direction funéraire:826 1ère RUE, IBERVILLE450-346-1124 / 514-990-9771Yvon Desrochers, présidentGermaine Blackburn, directrice