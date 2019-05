Construction d’une école dans une zone inondable: pas un problème avec une digue «fonctionnelle», selon la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

La mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sonia Paulus, a soutenu jeudi, en entrevue à QUB radio, qu’elle n’était pas inquiète de la construction possible d’une nouvelle école dans une zone qui a été inondée de façon majeure, ces dernières semaines, dans sa municipalité.

Mme Paulus était de passage au microphone de Mario Dumont pour commenter le projet de construction d’une école primaire dans une zone récemment inondée de sa ville des Laurentides, tel que rapporté jeudi matin par Radio-Canada.

Soulignant qu’une partie des enfants de Sainte-Marthe-sur-le-Lac étaient forcés d’aller à l’école dans la ville voisine de Deux-Montagnes, la mairesse a défendu le projet d’école en affirmant qu’en présence d’une digue «fonctionnelle», elle ne jugeait pas que le terrain choisi était en zone inondable.

«Je considère que tant et aussi longtemps que j’ai une digue, non, ce n’est pas inondable. [...] La digue qu’on a là a duré 42 ans. Et, dans le fond, sur 3,5 km, il y a 75 ou 100 pieds qui se sont affaissés. Pas plus», a-t-elle tempéré.

Mme Paulus a aussi avancé lors de l’entrevue que, contrairement à ce qui avait été précédemment évoqué, le terrain visé pour le projet d’école n'est pas situé en milieu humide.

«[C’est] proche, mais ce n’est pas sur une zone humide», a-t-elle précisé.

La priorité aux citoyens sinistrés

Par ailleurs, la mairesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac a profité de l’entrevue avec Mario Dumont pour répondre à ceux qui avaient critiqué la municipalité de songer à autoriser la construction d’une école en zone inondable.

«C’est vraiment "cheap shot". Actuellement, nos énergies se doivent d’être axées sur les citoyens qui retournent dans leur maison. [...] Je pense que c’est ça la priorité», a-t-elle soutenu, indiquant que le retour au domicile se passait «relativement bien» pour les sinistrés.

