De la pluie parfois forte pour terminer la semaine

MONTRÉAL | Une dépression va affecter le centre du Québec, jeudi soir et vendredi, et apporter de la pluie parfois forte accompagnée de vents.

Alors que les températures ont légèrement baissé ces derniers jours, une dépression en provenance du Midwest américain va faire son entrée sur la province et apporter de la pluie tard jeudi soir et vendredi sur le centre. La pluie se propagera vers l’est pour affecter la Haute-Côte-Nord, vendredi et samedi.

Des avertissements de pluie ont d’ores et déjà été émis par Environnement Canada pour plusieurs secteurs, notamment pour l’Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, les Laurentides, la Mauricie, l’Estrie, la Beauce, Charlevoix, Gatineau, Québec, Saguenay ou encore pour la région de Montréal.

«On attend un total de 25 à 45 millimètres de pluie d'ici à vendredi soir», a précisé l’organisme fédéral.

La crue printanière n'étant pas terminée pour certains secteurs, des inondations sont possibles aux endroits les plus vulnérables.

À Montréal, la pluie parfois forte débutera jeudi vers minuit. La pluie pourrait être forte au cours de la journée de vendredi avec un risque d’orages en après-midi et des vents du sud de 30 km/h avec rafales à 50. Le mercure affichera un maximum de 15 °C jeudi et 17 °C vendredi. À Québec, la situation sera similaire puisque la pluie débutera tard jeudi soir et continuera de tomber vendredi à une hauteur prévue de 15 à 25 millimètres. Il fera 12 °C jeudi et 10 °C vendredi.