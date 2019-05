Dernier adieu à la fillette morte à Granby

Les funérailles de la fillette de sept ans décédée à Granby à la suite de mauvais traitements auront lieu jeudi.

Mercredi, des centaines de personnes se sont recueillies au complexe funéraire LeSieur à Granby lors de l’exposition de la dépouille de l’enfant. La dépouille de la fillette sera également exposée jeudi avant les funéraires, de 9 h à 10 h 45. Ses proches seront sur place afin de recevoir les sympathies.

La cérémonie funéraire aura lieu à compter de 11 h en l’église Saint-Eugène de Granby et sera officiée par le prêtre Serge Pelletier. Ce dernier a indiqué que la cérémonie serait «sobre» et centrée sur l’amour qu’on doit porter à nos enfants.

«Nous voulons dire comment elle est précieuse. Pas en référence à tout ce qu’elle n’a pas eu, mais par ce qu’elle est aujourd’hui dans la vie ou dans la mort. Elle a une valeur d’être humain et d’être humain blessé de surcroît. C’est ce sur quoi on veut mettre l’accent pour elle et à travers elle pour tous les autres enfants qui vivent de la maltraitance», a fait savoir le religieux à TVA Nouvelles.

Grave manquement

Les autorités ont rappelé, mercredi, qu'il était toujours interdit de dévoiler l'identité de la petite victime ou de montrer des images d'elle après que des personnes eurent partagé une photo de l'enfant dans son cercueil sur les réseaux sociaux.

«C'est illégal au Québec de poser une photo d'une personne dans un cercueil. Pas seulement dans le cas présent, mais en tout temps. On a appelé la police de Granby [...] la personne pourrait être poursuivie», a expliqué Éric LeSieur du complexe funéraire.